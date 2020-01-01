Brille Rivea C49

ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД С МОМЕНТА ПОКУПКИ!
Благодаря нашей системе контроля качества, случаи производственных дефектов (брака) составляют менее 1%.
Но если вдруг именно Ваша оправа попадет в этот 1%, то что бы защитить Вас у нас действует надежная гарантия сроком 1 год. Этого срока более чем достаточно, потому что в большинстве случаев брак вскрывается в течение первых недель использования.
Но если вдруг именно Ваша оправа попадет в этот 1%, то что бы защитить Вас у нас действует надежная гарантия сроком 1 год. Этого срока более чем достаточно, потому что в большинстве случаев брак вскрывается в течение первых недель использования.
Для того, что бы понять, что является гарантийным случаем, а что нет - ознакомьтесь с информацией ниже.
ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
Нарушение покрытия оправы или линз.Обычно это выглядит так, будто оправа или линза "облазит". Царапины сюда не относятся
Выпадание линзы из оправы.Хотя чаще выпадание линзы является следствием неправильного ношения (снимают или одевают одной рукой), а это не гарантийный случай
Трещины или поломка оправы.Бывает вызвана всего двумя причинами - механическим воздействием (сели, придавили, сжали, и т.д.) или внутренним механическим напряжением материала. Гарантийный случай именно механическое напряжение. Обычно выявляется в течение первых дней ношения, максимум недели-двух.
ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД С МОМЕНТА ПОКУПКИ!
Бывают случаи, когда Вы сами можете затруднится с определением причины повреждения (например дети игрались с очками, сломали, и побоялись признаться. Положили обратно в футляр. И получается что при открытии оправа распалась на две части у Вас в руках. Первая мысль - что за халтуру мне всучили?).
Не стесняйтесь в таких случаях приносить их нам на экспертизу! Мы не будем коситься в Вашу сторону, что мол Вы пытаетесь нас обмануть))) Экспертиза довольно точно определит причину повреждения, мы же, без всякой задней мысли спокойно сообщим ее Вам. Мы что-то упустили?
Жизнь преподносит разные сюрпризы! Поэтому если у Вас есть подозрение что повреждение оправы вызвано браком производства, но этот случай не описан выше, то все-равно звоните нам! Вместе мы сможем разобраться что к чему!
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ:
✔ Механическое, температурное или химическое повреждение оправы или линз
✔ Выпадание болтиков или каких либо других креплений (кроме втулок), за исключением случаев срыва резьбы
✔ Царапины Любые. И мелкие и крупные.
✔ Использование линз Бронзового пакета для безободковых и полуободковых оправ! Данные линзы имеют хрупкий материал, и не подходят для указанных типов оправ. Мы уважаем ваше право выбора, и вы можете оформить на них заказ, но мы не можем гарантировать целостность линз в данном случае.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
Мы отлично понимаем, что покупая оправу в интернете, вопрос гарантийной замены встает более остро. Ведь если оправа куплена в салоне оптики - то вопрос решается легко - достаточно просто прийти в салон, показать поломку, и пусть уже дальше они сами мучаются с заменой.
А КАК БЫТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?
Если Вы находитесь в Москве - то Вы можете подъехать к нам в офис, либо попросить прислать за оправой курьера (вызов курьера 300 руб). Если Вы находитесь в любом другом городе России - очки необходимо будет прислать нам по почте любой из удобных Вам почтовых служб. Доставка оплачивается Вами.
Получив оправу нам необходимо будет провести экспертизу. Сроки проведения занимают от 1 до 14 дней, и зависят от сложности повреждения. На практике сроки экспертизы оправ до 5ти дней, экспертиза очковых линз до 7-9 дней.
Если Вы будете не согласны с результатами экспертизы, Вы конечно же можете провести экспертизу в любом удобном для Вас экспертном центре.