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  3. Женские
  1. По материалу
  2. Гибкие
  3. Дерево
  4. Металл
  5. Пластик
  6. Титан
  7. Металл+Пластик
  1. По форме
  2. Бабочки
  3. Вайфареры
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Brille Rivea C49

2690 3490
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Brille Rivea C49 - иконка оправы
Размеры
Онлайн примерка
Brille Rivea C49
2690 3490 ₽
Солнцезащитный вариант
Примерить дома Добавлено на примерку нажмите для просмотра списка Есть в Шоу-Руме
Купить
  Заказать  
Купить без линз
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Перед добавлением в корзину, заполните 3 простых пункта:
шаг 1: Укажите нужные диоптрии
Арт: 30333
Правый (OD):
Сфера (SPH) *
Цилиндр (CYL)
Ось (AXIS)
PD *
Левый (OS):
* Для перехода к выбору линз обязательно заполните Sph и PD
шаг 2: Выберите линзы
Бронзовый
Утонченные пластиковые линзы
(индекс 1,56)
  • Антиблик
  • Упрочнение
  • Легко чистить
  • Защита UV-400
Рекомендуем для диоптрий +/- 1,75 SPH/CYL
Подробнее
Серебряный
Тонкие пластиковые линзы
(индекс 1,6)
  • Антиблик
  • Упрочнение
  • Легко чистить
  • Защита UV-400
Рекомендуем для диоптрий +/- 3,5 SPH/CYL
Подробнее
Золотой
Ультратонкие пластиковые линзы (индекс 1,67)
  • Антиблик и упрочнение
  • Легко чистить
  • Защита UV-400
  • Асферические
Рекомендуем для диоптрий от +/- 3,75 SPH/CYL
Подробнее
шаг 3: Выберите тонировку



















Бонус при покупке очков
КУПИТЕ ЭТИ ОЧКИ И ПОЛУЧИТЕ БОНУСЫ НА 700 РУБ! Думаете это обычный рекламный слоган? Давайте проверим вместе! Во всех оптиках, которые мы знаем, Вам надо: ✔ выбрать оправу ✔ потом подобрать в нее линзы (и отдельно оплатить) ✔ а потом еще и дождаться изготовления мастером (отдельно заплатить)
У нас Вы сразу получаете ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
очки, с линзами, установленными по Вашему рецепту!

К КАЖДОЙ ОПРАВЕ ЕСТЬ 3 ВАРИАНТА ЛИНЗ ПО РАЗНОЙ ЦЕНЕ

Стандартная комплектация (Бронзовый комплект) уже ВКЛЮЧЕНА в стоимость и состоит из:


Оправы, изготовленной под контролем немецкой системы качества
Утонченных линз, изготовленных из пластика с индексом 1.56 (на 15% тоньше обычных)
Антибликового покрытия линз
Защиты от ультрафиолетовых лучей UV-400
Водо-Грязе-отталкивающего покрытия (дольше сохраняет линзы чистыми)
Упрочняющего покрытия (защита от царапин)
Бонус при покупке очков
НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЛИНЗЫ ИЛИ РАБОТУ ✔ Все вместе Вы получаете за цену, указанную возле кнопки Заказать!!! ✔ И самое главное, если сравнить стоимость оправы с линзами у нас и в салонах оптики, то наша цена получается на 50% ниже.

НО, МЫ ЧТО-ТО ГОВОРИЛИ ПРО БОНУСЫ)) И ТАК:

При выборе Бронзового пакета линз Вы получаете:


Линзы по Вашему рецепту (Утонченные линзы, индекс 1.56 - включены в стоимость)
Бесплатная доставка по Москве (Экономия 300 руб)
Футляр (Экономия 250 руб)
Салфетка из микрофибры (Экономия 150 руб)
Гарантия 1 год
Срок возврата 30 дней
ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 700 РУБЛЕЙ!
Бонус при покупке очков
НО И БЕЗ БОНУСОВ ВЫ ЭКОНОМИТЕ ДО 50-70% ✔ Так как очки поступают нам напрямую с завода, минуя всех оптовиков, то целая лавина наценок проходит мимо наших цен. А следовательно, при сохранении качества очков Вы платите значительно дешевле. НАСКОЛЬКО ДЕШЕВЛЕ?✔ В среднем цены на аналогичные оправы + аналогичные линзы начинаются где-то от 7000-8000 рублей, т.е. минимум на 50-55% выше наших цен!!! И это если сравнивать только с нашим базовым вариантом. Если же сравнить наше предложение на более тонкие линзы - то розничные цены окажутся на 60-70% выше наших цен.
Бонус при покупке очков
ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 3500 КЛИЕНТОВ ВЫБРАЛИ НАС? ✔ Удобное комплексное решение Оправа + Линзы по фиксированной цене. ✔ Цена ниже на 50-70% чем в салонах оптики. ✔ Более 300 моделей на любой вкус. ✔ Доставка без предоплаты по Всей России. ✔ Всегда в наличии.
Нужны еще причины? Позвоните, расскажем подробнее!
Характеристики
  • Пол: Женский, Мужской
  • Тип оправы: Ободковые
  • Материал: Пластик
  • Цвет оправы: Кофейный, прозрачный
  • Форма лица: Средняя
  • Форма оправы: Вайфареры
  • Стиль: Повседневный, Молодежный
  • Длина оправы: 142 мм
  • Ширина оправы: 140 мм
  • Высота линз: 37 мм
  • Ширина линз: 53 мм
  • Переносица: 18 мм
ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД С МОМЕНТА ПОКУПКИ! Благодаря нашей системе контроля качества, случаи производственных дефектов (брака) составляют менее 1%. Но если вдруг именно Ваша оправа попадет в этот 1%, то что бы защитить Вас у нас действует надежная гарантия сроком 1 год. Этого срока более чем достаточно, потому что в большинстве случаев брак вскрывается в течение первых недель использования. Но если вдруг именно Ваша оправа попадет в этот 1%, то что бы защитить Вас у нас действует надежная гарантия сроком 1 год. Этого срока более чем достаточно, потому что в большинстве случаев брак вскрывается в течение первых недель использования. Для того, что бы понять, что является гарантийным случаем, а что нет - ознакомьтесь с информацией ниже.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Нарушение покрытия оправы или линз.Обычно это выглядит так, будто оправа или линза "облазит". Царапины сюда не относятся
Выпадание линзы из оправы.Хотя чаще выпадание линзы является следствием неправильного ношения (снимают или одевают одной рукой), а это не гарантийный случай
Трещины или поломка оправы.Бывает вызвана всего двумя причинами - механическим воздействием (сели, придавили, сжали, и т.д.) или внутренним механическим напряжением материала. Гарантийный случай именно механическое напряжение. Обычно выявляется в течение первых дней ношения, максимум недели-двух.
ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД С МОМЕНТА ПОКУПКИ! Бывают случаи, когда Вы сами можете затруднится с определением причины повреждения (например дети игрались с очками, сломали, и побоялись признаться. Положили обратно в футляр. И получается что при открытии оправа распалась на две части у Вас в руках. Первая мысль - что за халтуру мне всучили?). Не стесняйтесь в таких случаях приносить их нам на экспертизу! Мы не будем коситься в Вашу сторону, что мол Вы пытаетесь нас обмануть))) Экспертиза довольно точно определит причину повреждения, мы же, без всякой задней мысли спокойно сообщим ее Вам. Мы что-то упустили? Жизнь преподносит разные сюрпризы! Поэтому если у Вас есть подозрение что повреждение оправы вызвано браком производства, но этот случай не описан выше, то все-равно звоните нам! Вместе мы сможем разобраться что к чему!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ:

✔ Механическое, температурное или химическое повреждение оправы или линз
✔ Изменение зрения
✔ Выпадание болтиков или каких либо других креплений (кроме втулок), за исключением случаев срыва резьбы
✔ Царапины Любые. И мелкие и крупные.
✔ Использование линз Бронзового пакета для безободковых и полуободковых оправ! Данные линзы имеют хрупкий материал, и не подходят для указанных типов оправ. Мы уважаем ваше право выбора, и вы можете оформить на них заказ, но мы не можем гарантировать целостность линз в данном случае.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Мы отлично понимаем, что покупая оправу в интернете, вопрос гарантийной замены встает более остро. Ведь если оправа куплена в салоне оптики - то вопрос решается легко - достаточно просто прийти в салон, показать поломку, и пусть уже дальше они сами мучаются с заменой.


ГАРАНТИЯ
А КАК БЫТЬ В ИНТЕРНЕТЕ? Если Вы находитесь в Москве - то Вы можете подъехать к нам в офис, либо попросить прислать за оправой курьера (вызов курьера 300 руб). Если Вы находитесь в любом другом городе России - очки необходимо будет прислать нам по почте любой из удобных Вам почтовых служб. Доставка оплачивается Вами. Получив оправу нам необходимо будет провести экспертизу. Сроки проведения занимают от 1 до 14 дней, и зависят от сложности повреждения. На практике сроки экспертизы оправ до 5ти дней, экспертиза очковых линз до 7-9 дней. Если Вы будете не согласны с результатами экспертизы, Вы конечно же можете провести экспертизу в любом удобном для Вас экспертном центре.
Бонус при покупке очков
ПРИМЕРКА НА ДОМУ На данный момент доступна только для жителей Москвы. Вы можете заказать на примерку до 5-ти моделей. СТОИМОСТЬ ПРИМЕРКИ ОЧКОВ НА ДОМУ 100 РУБ.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРИМЕРКА ОЧКОВ?

Выберите очки на сайтеЗаказ можно сделать через кнопку "Примерка Дома", либо по телефону.
Курьер привезет вам очкиДо 5ти моделей. Адрес и время будут предварительно согласованны с вами. Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что стоимость доставки очков на примерку (100 рублей) оплачивается перед примеркой.
Примеряете, выбираете лучшуюНеобходимо сказать курьеру какая именно модель вам подошла. Так же курьеру можно передать данные рецепта на очки, либо вы можете его продиктовать нам по телефону.
Мы изготавливаем очки по вашему рецептуСрок изготовления - до 2х рабочих дней. Т.е. если вы примерили и выбрали очки в понедельник, то мы будем планировать доставку готовых очков на среду. Необходимость срочного изготовления оговаривается отдельно.
Курьер доставляет готовые очкиВы еще раз все проверяете и оплачиваете.
ПРИМЕРКА В ШОУ-РУМЕ
ПРИМЕРКА В ШОУ-РУМЕ Шоу-рум на Садовом кольце, в 2х минутах от м.Баррикадная. Почти все модели, у которых указан срок доставки 2 дня доступны для примерки в нашем шоу-руме. Если вы точно знаете какие модели планируете померить, рекомендуем вам заранее оформить примерку по телефону (или через сайт), тогда выбранные вами модели гарантированно будут зарезервированы, и будут ждать вас в оговоренную дату. НАШ ШОУ-РУМ РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: ✔ Москва, Садовая-Кудринская, 3А, 3-й этаж. ✔ Подробная схема проезда и фото здания здесь

ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ

Если примерка вам не требуется, то вы можете сразу заказать доставку очков на дом. Срок изготовления очков до 2х рабочих дней.

ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

(по Москве в пределах МКАД, либо в пределах 10-ти минутной доступности пешком от станций метро, находящихся за МКАДом)

ДОСТАВКА ПО РОССИИ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

У нас фиксированный тариф на доставку Почтой России - 350 руб. В любой город России 1-м классом. Но! Учитывайте что если вы заказываете доставку с оплатой наложенным платежом, то Почта еще возьмет процент за перевод наложенного платежа.
Наиболее популярна у наших клиентов доставка службой Pick Point. Забрать заказ нужно будет в постамате (выбирается ближайший к вам). В отличии от Почты России в Pick Point нет никаких очередей, оплатить можно множеством способов, и (!) нет оплаты за перевод наложенного платежа. Что в итоге может получиться дешевле чем доставка Почтой России. И гораздо быстрее.
Так же мы доставляем различными курьерскими службами. Мы сотрудничаем с Pony Express, СПСР, СДЭК. Заказ будет доставлен на указанный адрес курьером. Это наиболее быстрый и удобный способ доставки.

И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

✔ Используйте виртуальную примерочную.
Вы сможете свести к минимуму вероятность ошибиться с формой оправы. Это позволит Вам довольно точно понять, как будет смотреться та или иная форма очков на Вас.
✔ Посмотрите размеры оправы. Они указаны на вкладке Характеристики.
Сопоставив их с размерами своего лица Вы на 95% исключите вероятность купить не подходящие очки. И у Вас не будет вопросов - будут ли очки давить? Или спадать?
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