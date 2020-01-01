Brille Rivea C49

ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД С МОМЕНТА ПОКУПКИ! Благодаря нашей системе контроля качества, случаи производственных дефектов (брака) составляют менее 1%. Но если вдруг именно Ваша оправа попадет в этот 1%, то что бы защитить Вас у нас действует надежная гарантия сроком 1 год. Этого срока более чем достаточно, потому что в большинстве случаев брак вскрывается в течение первых недель использования. Но если вдруг именно Ваша оправа попадет в этот 1%, то что бы защитить Вас у нас действует надежная гарантия сроком 1 год. Этого срока более чем достаточно, потому что в большинстве случаев брак вскрывается в течение первых недель использования. Для того, что бы понять, что является гарантийным случаем, а что нет - ознакомьтесь с информацией ниже.